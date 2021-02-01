Происшествия

Печерянин фиктивно прописал в своем доме гражданку Молдавии

Подозреваемых в нарушениях миграционного законодательства установила полиция в двух районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в декабре 2020 года в деревне Еремкино Великолукского района 36-летняя не работающая местная жительница фиктивно зарегистрировала в своем доме гражданина России. Она дала признательные показания.

А в доме в деревне Красиково Печорского района 32-летний местный житель фиктивно прописал гражданку Республики Молдова.

По данным фактам проводятся проверки. «За последнее время подобные примеры в области далеко не единичные. В этой связи полиция напоминает нашим согражданам об ответственности, предусмотренной законодательством за такого рода противоправные деяния», - отметили в ведомстве.