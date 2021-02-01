Происшествия

Пыталовскому контрабандисту придется выплатить государству более 5 млн рублей

Экс-руководителю общества с ограниченной ответственностью в Пыталовском районе придется выплатить более 5 млн рублей государству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Ранее бывшего руководителя организации признали виновным в контрабанде лесоматериалов и уклонении от уплаты таможенных платежей. Он причинил государству ущерб в виде неуплаченных таможенных платежей, взимаемых с организации, на сумму более 5 млн рублей.

При этом саму организацию после завершения процедуры банкротства ликвидировали, поэтому взыскать ущерб с юридического лица оказалось невозможно. В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к бывшему генеральному директору организации.

Суд удовлетворил требования прокурора, апелляционная инстанция Псковского областного суда признала это решение законным и обоснованным.