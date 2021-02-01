Происшествия

Один человек погиб и 16 спасены при пожаре на Красноармейской в Пскове

Один человек погиб и 16 спасены при пожаре в девятиэтажке в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, пожар произошел 1 февраля в 22.50 на улице Красноармейской, 26.

На третьем этаже многоквартирного жилого дома в однокомнатной квартире выгорела комната, помещения закопчены. Обнаружен погибший, личность устанавливается. Известно, что это не хозяин квартиры.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.

Спасены 16 человек, они были эвакуированы, добавили в ведомстве.