Происшествия

Более 6 тонн говядины везли в антисанитарных условиях в Псковскую область

Незаконный ввоз более 6 тонн говядины пресекли пограничники в районе деревни Палкино Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Там пограничники задержали три автомобиля «Мерседес», в багажных отделениях которых находилось в общей сложности более 6 тонн говядины, перевозимой в антисанитарных условиях. Установить происхождение мясной продукции не удалось, поскольку товарно-сопроводительные накладные и ветеринарные сертификаты на груз отсутствовали. По оценкам специалистов стоимость задержанного товара превышает 2,4 млн рублей.

Более того, водители, являющиеся гражданами сопредельного государства, въехали на территорию России в нарушение установленных правил. Они не смогли предъявить пограничникам документы, дающие право на пересечение государственной границы. За нарушение режима государственной границы правонарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму около 13 тысяч рублей.

Задержанную мясную продукцию передали сотрудникам управления Россельхознадзора по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующих правовых решений.