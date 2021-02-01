Происшествия

Мусор горел в неэксплуатируемом здании в Великих Луках

Мусор горел в неэксплуатируемом здании в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, информация о возгорании поступила 1 февраля в 7.40.

На Октябрьском проспекте в одноэтажном неэксплуатируемом здании сгорел мусор на площади 5 квадратных метров. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 17.19 в деревне Маево Новосокольнического района огнем повреждена кровля жилого дома на площади 1 квадратный метр. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымохода отопительной печи.