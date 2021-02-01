Происшествия

Полицейские нашли грабителя, отобравшего у псковичей телефоны перед Новым годом

Ранее судимого и безработного псковича 2000 года рождения, подозреваемого в грабеже, нашли сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, в Пскове в ночь на 31 января возле железнодорожного переезда на улице Генерала Маргелова у двух молодых людей 2001 и 2004 годов рождения злоумышленник отобрал два мобильных телефона и деньги.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). В ходе обыска похищенные телефоны изъяли.