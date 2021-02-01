Происшествия

Великолучанин решил купить автомобиль в Сети и лишился денег

33-летний великолучанин решил купить автомобиль в Сети и лишился денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На одном из сайтов мужчина заинтересовался объявлением о продаже автомобиля «Фольксваген». Он созвонился с продавцом, который заявил, что сначала за машину нужно перечислить предоплату. Великолучанин перевел 147 тысяч рублей, после чего с ним перестали выходить на связь. Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.

А 45-летней великолучанке 1 февраля позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения попытки незаконного оформления кредита он завладел деньгами в сумме 280 тысяч рублей. Проводится расследование.

Еще одна 32-летняя жительница Великих Лук в результате мошеннических действий неизвестных лишилась 250 тысяч рублей. Все обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.