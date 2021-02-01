Происшествия

Возле Мосгорсуда задержан известный псковский фотограф Дмитрий Марков

Возле Мосгорсуда, где проходит заседание о замене условного срока на реальный для политика Алексея Навального, задержали псковского фотографа Дмитрия Маркова. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «Дождь».

Фотограф пояснил, что пришел к зданию суда без удостоверения, чтобы выразить свою гражданскую позицию. «Я не приехал работать, я специально оставил удостоверение дома. Я приехал как гражданин, это моя гражданская позиция, мое отношение к этому процессу», - высказался Дмитрий Марков.

По последним данным «ОВД-Инфо», в связи с судом по делу Навального в Москве задержали уже 99 человек.