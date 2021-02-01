Происшествия

Сотрудник псковской транспортной организации решил сдать в металлолом ее имущество

В Пскове работник организации транспортной инфраструктуры обокрал собственное предприятие и попытался продать похищенное в пункт приема металлолома. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи задержан 49-летний уроженец Ярославской области.

Установлено, что он, воспользовавшись служебным автомобилем, незаконно вывез с территории организации детали напольного оборудования для того, чтобы в дальнейшем сдать их в пункт приема металла. Однако он не смог реализовать свой умысел до конца, так как был пойман с поличным. Ущерб составил превысил 45 тысяч рублей.

Следственным отделением Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Похищенное изъято и передано собственнику.

В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий на причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений, а также по установлению его пособников.