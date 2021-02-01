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Экс-гендиректора ОЭЗ «Моглино» Ольгу Торбич оштрафовали на 60 тысяч рублей

Псковский городской суд оштрафовал экс-гендиректора ОЭЗ «Моглино» Ольгу Торбич на 60 тысяч рублей по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Как стало известно ПЛН, защита Ольги Торбич намерена обжаловать приговор суда.

Напомним, Ольгу Торбич обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1.ст. 285 УК РФ) в связи с закупкой мебели для ОЭЗ «Моглино» по завышенной стоимости с лоббированием интересов аффилированных с ней коммерческих структур. Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Псковской области, ведомство возбудило в ее отношении уголовное дело.

Решением совета директоров от 5 февраля 2019 Ольга Торбич была освобождена от занимаемой должности генерального директора особой экономической зоны, которую занимала с 2012 года.