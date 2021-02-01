Происшествия

Инспектор Псковской таможни отказался от взятки

Сотрудник Псковской таможни отказался от взятки на российско-эстонской границе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инспектор таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Шумилкино» уведомил начальника таможни о предлагаемом ему денежном вознаграждении за неправомерный выпуск товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита. Попытку дачи взятки задокументировали, проводятся следственные действия.

«В 2020 году в отношении должностных лиц Псковской таможни возбуждено 6 уголовных дел, - рассказал заместитель начальника таможни Александр Поторочин. - По сравнению с предыдущим годом их количество уменьшилось в два раза. Вместе с тем на 29% увеличилось количество уведомлений должностными лицами начальника таможни о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. В 2020 году подано 31 уведомление, по их материалам правоохранительными органами возбуждено 19 уголовных дел в отношении граждан-взяткодателей».

Все уголовные дела возбудили по статье 291 УК РФ (дача взятки), добавил он. Факт дачи взятки должностному лицу, несмотря на ее размер, уже является уголовным преступлением.