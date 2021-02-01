Происшествия

Пожилого татуированного псковича разыскивает полиция

Сергея Рясенского 1954 года рождения разыскивают полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина проживал в Пскове в доме на улице Красноармейской. 22 ноября 2020 года он пропал без вести на территории областного центра.

На момент исчезновения был одет в черную болоньевую куртку, черные брюки и полуботинки, рубашку, свитер, черную вязаную шапку.

Приметы: на вид 70 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 сантиметров, короткие темно-русые волосы с проседью. Особые приметы: на теле есть татуировки и шрамы. При ходьбе прихрамывает. Имеются проблемы со зрением.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Рясенского, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.