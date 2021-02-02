Происшествия

Великолукский поджигатель попался полицейским

Безработного жителя Великих Лук 1983 года рождения подозревают в поджоге автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

2 февраля около 5.00 в Великих Луках у дома на улице Рабочей загорелся «Фольксваген Гольф». Прибывшая пожарная бригада ликвидировала возгорание. В настоящее время причиненный владелице иномарки ущерб уточняется.

Потерпевшая великолучанка обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и по «горячим следам» сумели установить личность подозреваемого в покушении на поджог. Отмечается, что молодого человека ранее уже судили за поджоги.

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«По версии следствия, подозреваемому, который проживает недалеко от места происшествия, стоявший здесь "Фольксваген" чем-то помешал. При этом мужчина находился в нетрезвом состоянии. И он, используя бензин, поджег машину. В результате, выгорел моторный отсек. К счастью, подоспевшие пожарные не дали огню распространиться дальше», - рассказали в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение имущества).