Происшествия

Прицелы ночного видения не дали вывезти в Европу псковские пограничники

Попытку незаконного вывоза из России прицелов ночного видения и коллекции монет пресекли псковские пограничники совместно с сотрудниками таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино», куда на выезд из России прибыл житель Латвии на грузовом автомобиле марки «Мерседес». При прохождении пограничного контроля, на вопрос сотрудника управления, имеются ли в транспортном средстве оружие, боеприпасы или иные запрещенные к перемещению через границу предметы, 48-летний иностранец ответил отрицательно.

При этом в ходе осмотра его автомобиля специалисты обнаружили два прицела ночного видения, укрытых в нише под спальным местом водителя, а также более 50 сувенирных монет, находящихся на верхней фронтальной полке среди личных вещей. Пояснить, кому принадлежат данные предметы и с какой целью осуществляется их перемещение через границу, мужчина не смог.

Все выявленные предметы переданы представителям таможни для проведения экспертиз, результаты которых станут основанием для принятия правового решения.