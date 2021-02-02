Происшествия

Мнимый сотрудник банка обманул псковичку на 135 тысяч рублей

Псковичка лишилась денег после разговора с лжесотрудником банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

2 февраля 45-летней псковичке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения попытки незаконного оформления на женщину кредита он украл 135 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.

В тот же день жителю Невеля 1969 года рождения позвонил еще один мнимый банковский сотрудник. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег незнакомец украл 95 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в ходе расследования.

По аналогичной мошеннической схеме 2 февраля после общения с незнакомцем из «банка» 43 тысяч рублей лишился пскович 1960 года рождения. По данному факту возбудили уголовное дело.