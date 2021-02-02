Происшествия

Продажа ружья обернулась для себежанина условным лишением свободы

Житель Себежского района получил условное лишение свободы за незаконную продажу ружья и хранение пороха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

9 октября 2020 года около 12.00 в Себеже мужчина продал охотничье ружье «ТОЗ-34 ЕР» 12 калибра за 5 тысяч рублей. Кроме того, в коридоре своего дома он хранил 485 грамм дымного пороха, который изъяли в ходе обыска.

Себежский районный суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным срок на 1 год и со штрафом в размере 6000 рублей.