Происшествия

Более 9 тысяч преступлений зарегистрировали в Псковской области в 2020 году

9 031 преступление (динамика 10,1%) зарегистрировали в Псковской области в 2020 году. Об этом говорится в докладе о состоянии преступности в стране за январь-декабрь 2020 года, подготовленном Генеральной прокуратурой России.

Источник: портал правовой статистики Генпрокуратуры России

Число тяжких и особо тяжких преступлений в регионе составило 3 248 (динамика - 26,4%; удельный вес от числа зарегистрированных преступлений - 36%)

Раскрываемость преступлений: общая - 62,9%, особо тяжких - 85%, тяжких - 39,9%, средней тяжести - 56,7%, небольшой тяжести - 72%, экономической направлений - 69,8%, коррупционной направленности - 93,3%.

Раскрываемость преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации - 33,4%, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ - 79,1%, по статьям 105-107 УК РФ (убийство) - 97,1%, по статье 111 УК РФ (тяжкий вред здоровью) - 98,7%, по статье 158 УК РФ (кража) - 45,2%, по статьям 159-159.6 УК РФ (мошенничество) - 16,9%, по статьям 161-162 УК РФ (грабеж, разбой) - 92,5%, по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) - 77%.

Источник: портал правовой статистики Генпрокуратуры России

Псковская область вошла в число регионов с наибольшем показателем уровня зарегистрированных краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище. Так, в регионе этот показатель на 100 тысяч населения составляет 65,6. В число регионов-лидеров по данному показателю входят Амурская, Еврейская автономная, Новгородская, Ленинградская, Калужская, Кировская области, Республики Тыва, Бурятия, а также Забайкальский край.

Источник: портал правовой статистики Генпрокуратуры России

Также регион вошел в число субъектов с наибольшим увеличением показателя преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом (257).