Происшествия

Четверо иностранцев незаконно ремонтировали магазин «Пятерочка» в Красногородске

Четверо рабочих, выходцев из Узбекистана и Таджикистана, осуждены в Псковской области за незаконную трудовую деятельность. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-служба судов общей юрисдикции региона, соответствующие административные материала рассмотрел 2 февраля Пыталовский районный суд.

Судом установлено, что трое граждан Республики Узбекистан и гражданин Таджикистана в нарушение требований законодательства осуществляли трудовую деятельность в качестве подсобных рабочих без патента на строительном объекте в Красногородске, где занимались реконструкцией помещения магазина «Пятерочка».

В судебном заседании иностранные граждане свою вину в совершении правонарушения признали.

Суд назначил указанным лицам наказание в виде административного штрафа – по 2 000 рублей каждому.