Происшествия

Мужчина погиб при пожаре на улице Народной в Пскове

В двухкомнатной квартире на улице Народной, 12 в Пскове при пожаре погиб мужчина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло сегодня, 3 февраля, на третьем этаже многоквартирного дома около семи часов вечера.

В ведомстве уточнили, что в квартире пострадала спальня, в которой выгорел диван и кресло. Комната закопчена. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Добавим, что очевидец происшествия сообщил Псковской Ленте Новостей, что на вызов прибыло три пожарных машины. По его словам, пожарным пришлось по лестнице подниматься в квартиру через окно, поскольку дверь была закрыта изнутри, а ключи остались в замке. Даже прибывшие на место происшествия родственники не смогли открыть дверь снаружи. Мужчину, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения достали из квартиры, но спасти его не удалось. В квартире находилось еще двое мужчин, они госпитализированы.

На месте работают следователи.

Фото и видео предоставлены Темновестом