Происшествия

Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Пскове

Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 3 февраля в 18.48 на улице Народной, 12 на третьем этаже пятиэтажного жилого дома загорелась двухкомнатная квартира.

Обе комнаты закопчены. В спальне выгорел диван, огнем повреждено кресло.

В Псковскую областную больницу доставлен мужчина 1972 года рождения с отравлением продуктами горения, ожогом левого бедра, ожоговым шоком.

Обнаружен погибшим мужчина 1983 года рождения. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение погибшего или пострадавшего.

Эвакуировано семь человек, спасен один.