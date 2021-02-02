Происшествия

Подростка задержали в Пскове при попытке украсть продукты

Подозреваемую в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

3 февраля экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали несовершеннолетнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства девушка передана сотрудникам полиции.