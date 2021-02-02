Происшествия

Пскович «на минутку» дал телефон прохожему и искал его несколько дней

Пскович «на минутку» дал телефон прохожему и искал его несколько дней. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области, сотрудники отдела полиции установили местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

По версии следствия, 29 января около 22.00 в областном центре, на автобусной остановке по улице Вокзальной, к молодому человеку подошел неизвестный мужчина. Он сказал, что ему нужно срочно позвонить, и попросил дать ему «на минутку» мобильный телефон. Юноша откликнулся на эту просьбу. Однако, стоило ему отвлечься, как незнакомец исчез вместе с телефоном.

Потерпевший не сразу обратился за помощью в полицию. Он пытался прояснить ситуацию через соцсети, но безуспешно. В итоге 3 февраля пскович заявил о произошедшем в отдел полиции №2 УМВД России по городу Пскову.

В результате полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался безработный житель Пскова 1986 года рождения. Мужчина дал признательные показания. Выяснилось, что «позаимствованный» телефон он уже продал, но стражи порядка смогли его найти.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.