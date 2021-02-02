Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
что происходит на «экокабеле»?
счет за воду - оплати задолженность без пени
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Происшествия 02.02.2021 14:579 Экс-гендиректора ОЭЗ «Моглино» Ольгу Торбич оштрафовали на 60 тысяч рублей 04.02.2021 10:176 Подростка задержали в Пскове при попытке украсть продукты 04.02.2021 09:340 Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Пскове 03.02.2021 21:090 Мужчина погиб при пожаре на улице Народной в Пскове 03.02.2021 19:570 Четверо иностранцев незаконно ремонтировали магазин «Пятерочка» в Красногородске 03.02.2021 17:550 Более 9 тысяч преступлений зарегистрировали в Псковской области в 2020 году
 
 
 
Самое популярное 01.02.2021 10:333 Аномальный холод ожидается в Псковской области в конце недели 01.02.2021 20:245 Скончался директор псковской школы №47 03.02.2021 12:315 Движение транспорта ограничат на Троицком мосту в Пскове из-за съемок фильма 02.02.2021 14:469 Крепитесь, люди, скоро... 03.02.2021 10:390 Сверху постучали
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пскович «на минутку» дал телефон прохожему и искал его несколько дней

04.02.2021 12:09|ПсковКомментариев: 0

Пскович «на минутку» дал телефон прохожему и искал его несколько дней. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УМВД России по Псковской области, сотрудники отдела полиции установили местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

По версии следствия, 29 января около 22.00 в областном центре, на автобусной остановке по улице Вокзальной, к молодому человеку подошел неизвестный мужчина. Он сказал, что ему нужно срочно позвонить, и попросил дать ему «на минутку» мобильный телефон. Юноша откликнулся на эту просьбу. Однако, стоило ему отвлечься, как незнакомец исчез вместе с телефоном.

Потерпевший не сразу обратился за помощью в полицию. Он пытался прояснить ситуацию через соцсети, но безуспешно. В итоге 3 февраля пскович заявил о произошедшем в отдел полиции №2 УМВД России по городу Пскову.

В результате полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался безработный житель Пскова 1986 года рождения. Мужчина дал признательные показания. Выяснилось, что «позаимствованный» телефон он уже продал, но стражи порядка смогли его найти.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: #мобильная связь #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 февраля вступили в силу новые ограничения в соцсетях. Поддерживаете ли вы запрет мата и противоправного контента?
В опросе приняло участие 318 человек
04.02.2021, 12:090 Пскович «на минутку» дал телефон прохожему и искал его несколько дней 04.02.2021, 12:010 «Сообразим на троих»: Россия и внешний мир на фоне истории с Навальным 04.02.2021, 11:480 Велосипедист погиб в результате ДТП в Пустошке 04.02.2021, 11:451 В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
04.02.2021, 11:360 Вопрос о правильности выбора участка Октябрьского проспекта для ремонта задали губернатору 04.02.2021, 11:241 Левая коалиция в Госдуме решила добиваться упразднения ПФР 04.02.2021, 11:180 Истории Победы на монетах увидят псковичи 04.02.2021, 11:170 «Ауди» и «Хонда» столкнулись на площади Ленина в Пскове
04.02.2021, 10:550 «Гайд-парк»: Депутат Госдумы Антон Морозов о рисках протестов и геополитических друзьях России 04.02.2021, 10:410 В Пскове снова не работает светофор на перекрестке Рижский - Юбилейная 04.02.2021, 10:364 Сети теплоснабжения в Пскове пострадали от рук вандалов 04.02.2021, 10:176 Подростка задержали в Пскове при попытке украсть продукты
04.02.2021, 10:130 Счетчиками воды оснастят дома в Новосокольниках по решению суда 04.02.2021, 10:020 Весь февраль в «Империале» действуют скидки на продукцию «Прасковья Молочкова» 04.02.2021, 09:572 Самолет Москва - Псков из-за непогоды приземлился в Пулково 04.02.2021, 09:410 Названы самые частые нарушения прав потребителей
04.02.2021, 09:340 Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Пскове 04.02.2021, 09:307 Привокзальный тупик 04.02.2021, 09:150 Иноческое житие псковского воеводы станет темой Александро-Невских бесед 04.02.2021, 09:122 Своими действиями Джумаев навредил чеченскому народу – Кадыров
04.02.2021, 09:015 Резидент «Моглино» заявил о попытке рейдерского захвата своих активов 04.02.2021, 08:510 Три автомобиля столкнулись напротив «Империала» в Пскове 04.02.2021, 08:431 Названы самые жизнеутверждающие песни в период пандемии 04.02.2021, 08:320 Каждый пятый работодатель в РФ не требует от работников ношения маски
04.02.2021, 08:200 Есть перед сном и не толстеть можно – диетолог 04.02.2021, 08:090 Россиян защитят от обмана при страховании 04.02.2021, 07:531 Названы три причины невосприимчивости человека к COVID-19 04.02.2021, 07:400 800-летний ячмень нашли археологи на раскопках в Псковской области
04.02.2021, 07:280 Гдовское райпо решило поддержать медиков продуктами 04.02.2021, 07:142 Россиян снова начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ 04.02.2021, 07:020 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 03.02.2021, 23:190 Вблизи Псково-Печерского монастыря продолжаются инженерно-геологические изыскания
03.02.2021, 23:085 Губернатор поручил разобраться с каждым летальным случаем от COVID-19 в Псковской области 03.02.2021, 23:020 Великолукские лучницы одержали победу в Чемпионате России 03.02.2021, 22:5110 Андрей Турчак стал почетным членом Российского военно-исторического общества 03.02.2021, 22:354 Одна из самых красивых девушек России расскажет, чем заняться в Пскове
03.02.2021, 22:160 Генпрокуратура определилась с планом проверок предпринимателей на 2021 год 03.02.2021, 21:524 Данные о местоположении россиян перестанут быть тайной 03.02.2021, 21:382 В Печорах намерены вывезти 400 кубометров снега с городских улиц 03.02.2021, 21:250 Правительство определило правила поддержки российских электронных СМИ
03.02.2021, 21:090 Мужчина погиб при пожаре на улице Народной в Пскове 03.02.2021, 20:580 Книжный флешмоб с участием писателя Валентина Курбатова пройдет в Пскове 03.02.2021, 20:451 В Псковской области расширят перечень тестируемых на СOVID-19 03.02.2021, 20:370 Как избежать отказа в кадастровом учете, рассказала псковский эксперт
03.02.2021, 20:240 Женщина-водитель пострадала в ДТП на трассе Великие Луки - Невель 03.02.2021, 20:120 Псковичи смогут контролировать строительство ФОКОТов с помощью цифрового сервиса 03.02.2021, 20:041 Как проводился крестный ход в Пскове во время Первой мировой войны, рассказали архивисты 03.02.2021, 19:570 Четверо иностранцев незаконно ремонтировали магазин «Пятерочка» в Красногородске
03.02.2021, 19:450 Грамоты за победу в конкурсе музея-заповедника «Михайловское» отправят в Европу, Азию и Африку 03.02.2021, 19:382 По уровню демократии Россию поставили в один ряд с Китаем и Эфиопией 03.02.2021, 19:220 Осужденным псковичам рассказали, как правильно расплачиваться с долгами 03.02.2021, 19:150 Продолжается прием заявок на конкурс видеороликов «60 кадров в секунду»
03.02.2021, 19:010 Георгий Василевич об отношениях со Святогорским монастырем: Все вопросы стараемся решать по-христиански 03.02.2021, 18:5620 Навальный: ситуация в развитии 03.02.2021, 18:441 Псковская Росгвардия отбирает кандидатов для поступления в военные вузы 03.02.2021, 18:370 Из-за ДТП затруднено движение на перекрестке улиц Труда и Звездной в Пскове
03.02.2021, 18:360 Псковская библиотека приглашает на выставку открыток «Именины сердца» 03.02.2021, 18:271 Дадут ли «Госуслуги» оплачивать налоги до начисления пени? 03.02.2021, 18:190 Почему в Пушкинском заповеднике нет аудиогидов, рассказал Георгий Василевич 03.02.2021, 18:030 В России предложили учитывать декрет при выплате пособия по безработице
03.02.2021, 17:550 Более 9 тысяч преступлений зарегистрировали в Псковской области в 2020 году 03.02.2021, 17:5111 День суда и День сурка 03.02.2021, 17:422 Медики рассказали, кто подвержен наибольшему риску смерти от коронавируса 03.02.2021, 17:290 Игорь Сопов прокомментировал перспективы внедрения удаленного голосования в Псковской области
03.02.2021, 17:201 Германия допустила введение новых санкций против России из-за приговора Навальному 03.02.2021, 17:120 Перспективы создания музея Гейченко прокомментировал Георгий Василевич 03.02.2021, 17:000 Более 30 млн рублей госпошлины оплатили клиенты отделений псковского МФЦ через Сбербанк 03.02.2021, 16:550 Продажа ружья обернулась для себежанина условным лишением свободы
03.02.2021, 16:500 Стало известно расписание поездок паломнической службы «Вольный странник» в феврале-марте 03.02.2021, 16:440 Цены на сахар и подсолнечное масло в Псковской области находятся на особом контроле 03.02.2021, 16:331 Названы условия работы аквапарка в Пскове 03.02.2021, 16:140 Попыткой соединить коня и трепетную лань назвал Георгий Василевич объединение музеев в Пскове и Изборске
03.02.2021, 16:092 Первые 16 пациентов лечатся в новой детской инфекционной больнице в Пскове 03.02.2021, 16:060 Псковичей просят поддержать «Российское дерево года» на международном конкурсе 03.02.2021, 15:570 97 чиновников за год оштрафованы за нарушения госзаказа в Псковской области 03.02.2021, 15:529 Почти две тысячи псковичей записались на вакцинацию от коронавируса через колл-центр
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.