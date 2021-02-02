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Псковичка попала под следствие из-за удара по лицу сотрудника ДПС

В отношении женщины 1966 года рождения, которая ударила сотрудника ДПС в Пскове, возбудили уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

14 января возле дома №37/2 на Октябрьском проспекте инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову остановил легковой автомобиль, за рулем которого находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы воспрепятствовать составлению административных протоколов, водитель ударила инспектора ГИБДД рукой по лицу.

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По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура города взяла на контроль.