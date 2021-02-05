Происшествия

В Пскове задержана пара, похитившая из магазина еду и спиртное

В субботу, 6 февраля, экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Советской, поступил сигнал «Тревога». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Росгвардии,

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчину и 40-летнюю женщину, которые пронесли через кассовый узел спиртные напитки и продукты питания, при этом не заплатив за них.



Задержанные были переданы сотрудникам полиции.