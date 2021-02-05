Происшествия

Полиция продолжает розыск пропавшего без вести псковича

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Сергей Рясенский, 1954 года рождения.

Он проживал в Пскове в доме по улице Красноармейской. По имеющимся данным, 22 ноября 2020 года мужчина пропал без вести на территории областного центра.

На момент исчезновения был одет: черная болоньевая куртка, брюки и полуботинки черного цвета, рубашка, свитер, черная вязаная шапка.

Приметы:на вид 70 лет, худощавого телосложения, рост 170 - 175 сантиметров, волосы темно-русые, короткие с проседью. Особые приметы: на теле есть татуировки и шрамы. При ходьбе прихрамывает. Имеются проблемы со зрением.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Анатольевича Рясенского, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.