В Острове задержан мужчина, подозреваемый в краже

6 февраля около 19:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице 1 Мая, поступил сигнал «Тревога».
Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 39-летнего мужчину, который совершил кражу бытовой химии, продуктов питания и спиртных напитков. Сумма причиненного ущерба составила 5200 рублей.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в Росгвардии.