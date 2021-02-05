Происшествия

В Великих Луках 89-летний пенсионер потерял кошелек с 400 000 рублей

В Великих Луках мужчина 1931 года рождения по пути от дома №5 по улице Рабочей до дома №3а по той же улице потерял пакет светлого цвета с кошельком, в котором находилось 400 000 рублей и паспорт гражданина РФ. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Великие Луки. Происшествие произошло 1 февраля.

В связи с этим полиция обращается ко всем, кто располагает какой либо информацией по данному поводу, с просьбой позвонить по телефону 02

«Многие граждане полагают, что все, что найдено ими на улице или в других общественных местах, можно оставить себе без каких-либо последствий, что находка становится их собственностью в тот момент, когда они помещают ее в свой карман, кошелек или сумку. Особенно если этого никто не видел. Но если обратиться к законодательству, в частности, к статье 227 Гражданского кодекса РФ, то человек, нашедший на улице или в ином месте деньги или какие-либо вещи, должен выяснить то, кому они принадлежат, оповестить о находке владельца и вернуть ему его пропажу. Если же личность владельца установить не удается, то о находке следует сообщить в полицию или в органы местного самоуправления. Если же человек просто возьмёт находку себе, придётся отвечать по Кодексу об административных правонарушениях, если ущерб до 2500 рублей, или уже по Уголовному кодексу – за кражу.», - напомнили в полиции.