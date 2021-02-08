Происшествия

Вор-рецидивист в Островском районе снова угодил в колонию за кражу

Вор-рецидивист в Островском районе попал в исправительную колонию строгого режима за кражу из дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В конце ноября 2020 года мужчина проник в жилой дом в деревне Малая Губа, откуда украл электрическую технику на общую сумму 10 500 рублей. Затем он подошел к нежилому строению, откуда забрал медный трехжильный кабель стоимостью 1700 рублей.

Островский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.