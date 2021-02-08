Происшествия

Житель Великих Лук осужден за хищение банки консервов

50-летнего жителя Великих Лук отправили в исправительную колонию особого режима на 7 лет за разбой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

В ночь на 12 мая 2020 года нетрезвый мужчина вошел в дом женщины на улицы Маяковского в Великих Луках, где из холодильника на кухне достал банку консервов стоимостью 70 рублей. Великолучанка увидела и его и потребовала уйти, но злоумышленник напал на нее и одел ей на голову хозяйственный полиэтиленовый пакет. Женщина стала отталкивать незнакомца руками, в результате чего ей удалось снять пакет с головы. Мужчина ушел из дома, забрав с собой похищенную банку консервов стоимостью 70 рублей.

Отмечается, что у женщины из-за борьбы образовались телесные повреждения, которые не причинили вреда здоровью. Ранее мужчина был судим за особо тяжкое и тяжкие преступления.

Великолукский городской суд признал его в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ. Приговор суда не вступил в законную силу.