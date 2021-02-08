Происшествия

ФСБ предотвратила организацию канала контрабанды наркотиков из Латвии в Россию

Пограничники предотвратили попытку организации канала контрабанды наркотических средств в особо крупном размере из Латвии в Россию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В мае 2020 года в приграничном районе Псковской области были задержаны участники преступной группы, которые рассчитывали получить у пограничников сведения о системе охраны государственной границы, и тем самым обеспечить безопасность планируемого наркотрафика. Действия злоумышленников своевременно пресекли силовики, «в связи с чем нанесение ущерба охраняемым государством интересам не последовало», рассказали в ведомстве.

«В рамках совместной работы сотрудников Пограничного управления и следователей регионального управления ФСБ России собраны доказательства, полностью изобличающие противоправные намерения всех участников преступной группы, один из которых привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.1 УК РФ "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну". Его сообщникам, в порядке Федерального закона "О федеральной службе безопасности" объявлены обязательные для исполнения официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств…"».

Пограничное управление напоминает, что максимальная санкция статьи 229.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового или пожизненным лишением свободы.