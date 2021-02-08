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Петербурженки попали на скамью подсудимых за попытку сбыта наркотиков в Пскове

Петербурженки 1997 и 1994 годов рождения попали на скамью подсудимых за попытку сбыта наркотиков в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В производстве следственного управления регионального УМВД находилось уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Вместе с ним в одном производстве расследовались 179 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, связанным с фактами сбыта на территории Пскова и Псковского района наркотических средств, которые помещались в «закладки».

В ходе предварительного следствия из «закладок», а также при личном досмотре девушек и досмотре автотранспорта, на котором они приехали в областной центр, изъяли наркотики общей массой 477,81 грамма, а также наркотическое средство мефедрон общей массой 50,71 грамма.

В настоящее время уголовное дело направили в Псковский городской суд для дальнейшего рассмотрения.