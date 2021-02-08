Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Красногородском районе

Два человека погибли при пожаре в Красногородском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании в деревне Саурово поступила 6 февраля в 19.00.

На втором этаже жилого многоквартирного дома горела трехкомнатная квартира. На кухне огнем уничтожен диван, образовался прогар в полу. Квартира закопчена по всей площади.

Обнаружены погибшими хозяйка 1971 года рождения и мужчина 1958 года рождения. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем одного из погибших.