700 тысяч рублей лишился пскович после общения с телефонным мошенником

700 тысяч рублей лишился пскович 1962 года рождения после общения с телефонным мошенником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
5 февраля мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил псковича в том, что во избежание несанкционированного списания денег ему необходимо оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. В итоге злоумышленник завладел деньгами потерпевшего.
По аналогичной мошеннической схеме 6 февраля после общения с 25-летним жителем областного центра преступник похитил 126 тысяч рублей.
Список пострадавших пополнил еще ряд жителей области, отметили в ведомстве. В общей сложности телефонные мошенники похитили 1 млн 866 тысяч рублей. Ведется следствие.
Кроме того, несколько жителей Пскова и Великих Лук потеряли деньги в ходе купле-продажи товаров через интернет-сайты. «Так, кто-то пытался приобрести или продать мясорубку, кто-то автомобильный двигатель и шубу. Потерпевшие тоже обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела», - добавили в пресс-службе.