Происшествия

Несколько автомобилей горели в Псковской области в выходные

Несколько автомобилей горели в Псковской области в выходные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

6 февраля в 12.40 в деревне Олохово Новосокольнического района горел автомобиль «Рено Логан» 2007 года выпуска. Огнем повреждена клемма и проводка вентилятора в двигательном отсеке. Причина пожара - короткое замыкание.

В тот же день в 21.45 в поселке Идрица Себежского района сгорел автомобиль «Ока» 1988 года выпуска.

7 февраля в 14.02 поступило сообщение о возгорании автомобиля «Фольксваген Транспортер» 1996 года выпуска на улице Зеленой в городе Печоры. Причина - неосторожное обращение с огнем хозяина.