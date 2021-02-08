Происшествия

Несколько пожаров произошло в Псковской области из-за неправильной эксплуатации печи

Несколько пожаров произошло в Псковской области в выходные дни из-за нарушения правил при эксплуатации печи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, вечером 5 февраля в деревне Платоново Великолукского района сгорела баня. Еще один пожар потушили в ночь на субботу в деревне Злятино Порховского района. В жилом доме в комнате образовался прогар в полу на площади 2 квадратных метра.

Кроме того, 6 февраля в деревне Борки Великолукского районе и на улице Рябики в Великих Луках горели бани. В первом случае огнем повреждено потолочное перекрытие, во втором - строение осталось без кровли и выгорело по всей площади. 7 февраля еще одна баня сгорела в деревне Мочалово Пустошкинского района.

Короткое замыкание стало причиной пожаров в жилых домах в деревнях Сопки (Куньинский район) и Телятниково (Дедовичский район). Неисправность дымовой трубы привела к возгоранию утеплителя в жилом доме в невельской деревне Опухлики, а в переулке Ломоносова в Великих Луках из-за нарушения правил безопасности при устройстве дымохода сгорело потолочное перекрытие на площади 10 квадратных метров.

Из-за неосторожного обращения с огнем начался пожар в жилом доме в деревне Великополье Великолукского района. По той же причине сгорело бесхозное строение в деревне Федоровская (Локнянский район).

Помимо этого, жилой дом сгорел в деревне Лаврово Себежского района. Причина - неисправность печного оборудования.