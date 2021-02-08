Происшествия

Алкоголь пытались украсть псковичи из магазинов на улице Труда

Подозреваемых в хищении из магазинов на улице Труда в Пскове задержали росгвардейцы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управлении Росгвардии по региону.

8 февраля около 18.00 сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине по указанной улице сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 47-летнего гражданина, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них.

В этот же день в 22.26 в еще одном магазине на улице Труда они задержали 45-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку коньяка и бутылку виски.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.