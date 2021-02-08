Происшествия

Винтовку и более 500 патронов изъяли полицейские у пожилого великолучанина

Винтовку Мосина, детали от огнестрельного оружия и боеприпасы времен войны изъяли полицейские у жителя Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Винтовку Мосина, более пятисот патронов калибра 7,62 миллиметра, а также стволы и затворы от огнестрельного оружия периода Великой Отечественной войны житель великолукской деревни 1956 года рождения хранил возле дома, в надворных постройках.

Пожилой мужчина пояснил, что оружие и боеприпасы он якобы нашел в местах боев. Причем, как выяснилось, этот гражданин ранее уже был судим по части 1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» Уголовного кодекса РФ.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Образцы изъятого у пенсионера направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.