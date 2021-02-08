В Пскове возбудили уголовное дело по факту обнаружения фальшивки

Банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки изъяли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Купюру обнаружили 8 февраля в одном из финансовых учреждений областного центра. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке от псковской торговой организации. По данному факту возбудили уголовное дело.
В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.