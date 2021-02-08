Происшествия

В Пскове вынесен приговор организатору наркопритона

31-летний пскович получил один год лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком за организацию наркопритона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Летом 2020 года он предоставлял свою квартиру на улице Яна Фабрициуса в Пскове своим знакомым для употребления запрещенных веществ. Во время обыска в помещении у мужчины обнаружили предметы, предназначенные для употребления наркотиков. Химическая судебная экспертиза установила, что ранее они использовались по назначению.

Также при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили горожан, которые употребляли запрещенные вещества вместе с хозяином жилплощади в его квартире. Молодых людей 1982 и 1990 годов рождения допросили в качестве свидетелей в рамках уголовного дела. «Сам организатор наркопритона не стал отрицать своей вины и дал признательные показания по всем фактам», - отметили в ведомстве.

Псковский городской суд признал псковича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.