Происшествия

Помощь в борьбе с мошенниками обернулась для псковича кредитами почти на 2 млн рублей

Житель Пскова стал обладателем кредитов на общую сумму около двух миллионов рублей после разговора с мошенником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, проживающему в областном центре 30-летнему мужчине в период со 2 по 5 февраля позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник заявил, что якобы проводятся мероприятия по изобличению противоправной деятельности группы дистанционных мошенников, и в этой связи требуется содействие граждан.

«Звонившему путем разных уловок удалось ввести в заблуждение собеседника. В итоге на горожанина было оформлено несколько кредитов на общую сумму 1 миллион 740 тысяч рублей. И эти деньги ушли на указанные псковичу счета, - рассказали в ведомстве. - Когда потерпевший понял, наконец, что стал жертвой мошенника, он обратился за помощью в полицию».

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.