Происшествия

Летевший в Псков самолет благополучно сел после срабатывания датчика неубранного шасси

Самолет авиакомпании «РусЛайн», выполнявший рейс из Минеральных Вод в Псков, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания сигнализации неуборки шасси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

9 февраля рейс авиакомпании "РусЛайн", следовавший по маршруту Минеральные Воды - Псков, вернулся в аэропорт вылета по причине срабатывания сигнализации неуборки одной из стоек шасси. Посадка в аэропорту города Минеральные Воды прошла благополучно», - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства пассажирам рейса. "Всем пассажирам рейса будут оказаны услуги согласно ФАП-82 [приказ Минтранса России Об утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей"]», - добавили в пресс-службе.