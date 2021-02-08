Происшествия

В Гдове нашли школьника, подозреваемого в развращении детей по всей России

Школьника, подозреваемого в развращении младшеклассников по всей России, нашли в Псковской области. Об этом сообщает портал 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

7 февраля сотрудники уголовного розыска приехали с обыском в квартиру дома в городе Гдове. Оперативников интересовал компьютер 13-летнего школьника. В нем были найдены многочисленные переписки с детьми, аккаунты которых зарегистрированы в разных регионах России. Поводом для визита стало уголовное дело, возбужденное 21 декабря отделом СК Ленобласти по Сосновому Бору по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Дело возбудили после того, как 20 ноября в СК обратилась мать 10-летнего мальчика. Она обнаружила переписку, в процессе которой сын отсылал свои фото в обнаженном виде. Причем происходило это после настойчивых требований адресата, пишет источник.

Школьник из Гдова в разговоре с полицейскими сообщил, что это была его инициатива. Ввиду возраста мера пресечения ему не избиралась. Электронные носители с перепиской и фотографиями изъяты.