Происшествия

Нуждающийся в медпомощи молодой человек пропал в Стругах Красных

22-летний Дмитрий Калюшин пропал в Стругах Красных. С 15 января нет информации о его местонахождении, сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.

Был одет в темно-серую куртку в мелкую клетку, черные спортивные штаны, темно-синие кроссовки и светло-серую шапку.

Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Оперативно-значимую информацию можно сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.