Происшествия

Экстрасенс-мошенница обманула бежаницкую пенсионерку

Экстрасенс-мошенница обманула жительницу Бежаницкого района 1952 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пожилая женщина, посмотрев передачу на одном из телеканалов, обратила внимание на рекламное объявление, в котором говорилось об услугах женщины-экстрасенса. Пенсионерка созвонилась с ней и рассказала о своих житейских проблемах. Собеседница представилась Евой и пообещала помочь. «Для этого, по ее словам, необходимо было провести определенные ритуалы. И, конечно же, не бесплатно», - отметили в ведомстве.

Пенсионерка за несколько операций перечислила через платежную систему 265 тысяч рублей. Но ожидаемой помощи от «Евы» не дождалась. Убедившись, что она имеет дело с мошенницей, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.