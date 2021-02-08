Происшествия

Житель Дедовичей избил женщину за отказ в интиме, обокрал квартиру и попал за решетку

Жителя Дедовичей отправили на четыре года в колонию строгого режима за кражу и причинение вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Так, 29 июня 2020 года нетрезвый мужчина незаконно вошел в дом в поселке Дедовичи, откуда украл телевизор Samsung стоимостью 2750 рублей. На следующий день злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, возникшей из-за отказа потерпевшей вступить с ним в интимную связь, нанес ей не менее 10 ударов по голове и телу. Здоровью женщины причинен вред средней тяжести.

22 июля этот же мужчина со своим подельником украл из квартиры металлический настил, две чугунные дверцы для поддувала, жестяную дверцу для сушилки и чугунную шиберную задвижку. Пьяные преступники причинили ущерб потерпевшему на сумму около 1000 рублей.

1 августа его нетрезвый подельник избил мужчину - нанес не менее пяти ударов в область живота и грудной клетки.

Дедовичский районный суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору) и части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Кроме того, укравшего телевизор мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

Подельник проведет в колонии общего режима три года. Приговор пока не вступил в законную силу.