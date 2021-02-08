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Происшествия

Два дома сгорели в Псковской области из-за короткого замыкания

10.02.2021 10:03|ПсковКомментариев: 0

Жилой дом сгорел в Печорском районе 9 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел в 13.08 в деревне Копаницы из-за короткого замыкания электропроводки.

В 18.05 в деревня Верхолино Псковского района горела баня. Огнем повреждена кровля на площади 2 квадратных метра. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

А в 20.57 у дома №4 по улицу Рабочей в Великих Луках из-за неосторожного обращения с огнем загорелся пластиковый контейнер.

В ночь на 10 февраля, в 3.50, в деревне Жижица Куньинского района сгорел жилой дом. Предварительная причина пожара - короткое замыкание проводки.

Теги: #пожарные #взрывоопасные предметы
Источник: Псковская Лента Новостей
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