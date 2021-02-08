Происшествия

11 нарушителей пограничного режима задержали на Псково-Чудском водоеме

В Гдовском районе выявили и задержали одиннадцать нарушителей правил пограничного режима. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в частности, троих россиян, решивших покататься на снегоходе, пограничники задержали в районе населенного пункта Ремда.

Молодые люди вышли на ледовую поверхность озера без оповещения пограничных органов. Помимо этого, у них отсутствовали индивидуальные пропуска в пограничную зону. За нарушение правил пограничного режима нарушители оштрафованы на общую сумму 6000 рублей.

В другом случае задержаны семь граждан, которые и вовсе пренебрегли не только правилами пограничного режима, но и нормами собственной безопасности, отправившись в темное время суток на Псково-Чудской водоем. В соответствии с действующим законодательством с наступлением темного времени суток запрещается находиться в 100-метровой полосе местности, прилегающей к российским берегам Чудского, Теплого и Псковского озер, а также реки Нарвы. За нарушение правил пограничного режима молодые люди привлечены к административной ответственности.

Еще один мужчина задержан в районе населенного пункта Шартово, он вышел на лед Псково-Чудского водоема на мотобуксировщике, не оповестив пограничные органы. Пограничники провели с нарушителем профилактическую беседу и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 18.3 КоАП РФ в виде предупреждения.