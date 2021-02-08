Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
История развития, качества и новых технологий
Знак качества фабрики обуви Nordman
что происходит на «Экокабеле»?
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
ФОКОТ в народ
 
 
 
ещё Происшествия 08.02.2021 10:321 ФСБ предотвратила организацию канала контрабанды наркотиков из Латвии в Россию 10.02.2021 11:000 Житель Дедовичей избил женщину за отказ в интиме, обокрал квартиру и попал за решетку 10.02.2021 10:440 Фальшивые банкноты нашли полицейские в финучреждении Пскова 10.02.2021 10:340 Интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидировали псковские полицейские 10.02.2021 10:030 Два дома сгорели в Псковской области из-за короткого замыкания 10.02.2021 09:570 11 нарушителей пограничного режима задержали на Псково-Чудском водоеме
 
 
 
Самое популярное 09.02.2021 17:3010 Отложенная смерть может ждать выздоровевших от коронавируса 07.02.2021 15:508 Главврач Псковской областной больницы привлечен к ответственности из-за вертолетной площадки 08.02.2021 07:021 В Гидрометцентре предупредили жителей Северо-Запада об опасном явлении 04.02.2021 09:019 Резидент «Моглино» заявил о попытке рейдерского захвата своих активов 07.02.2021 16:352 Незаконную автомойку демонтируют в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидировали псковские полицейские

10.02.2021 10:34|ПсковКомментариев: 0

Псковские полицейские ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Деятельность группы, которая занималась сбытом наркотических средств на территории ряда регионов России, пресекли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД. «В результате успешно проведенной спецоперации задержаны четверо участников организованной преступной группы, в том числе и главные фигуранты», - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, ранее не судимые граждане в возрасте от 22 до 30 лет переехали из Центрального и Уральского округов для получения незаконного заработка. Злоумышленники распространяли наркотические средства бесконтактным способом, посредством «тайников-закладок», в различных районах Псковской области и других регионах страны, используя интернет-магазин и мессенджеры.

Установлено, что между членами группы были четко распределены роли при осуществлении противоправной деятельности. Так, фасовщик получал крупные партии наркотиков, хранил их и фасовал, курьеры-закладчики оборудовали тайники с «розничными» партиями наркотиков, а оператор, он же организатор интернет-магазина, принимал заказы от клиентов и координировал действия других членов группы, уточнили в УМВД.

В ходе обысков полицейские изъяли у задержанных наркотики синтетического и растительного происхождения общей массой более 140 граммов, а также электронные весы и упаковочные материалы для расфасовки наркотических средств. Изъятое направлено для проведения экспертизы. Кроме того, оперативники ликвидировали 13 «тайников».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

Теги: #умвд россии по псковской области #наркотики
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к появлению в школах советников по воспитанию для обсуждения с детьми политических тем?
В опросе приняло участие 205 человек
10.02.2021, 12:280 «Поезд Победы» приедет в Великие Луки 20 февраля 10.02.2021, 12:271 Античная трагедия 10.02.2021, 12:210 Лавров заявил о попытках сделать Россию «послушной страной» 10.02.2021, 12:190 ДТП произошло на Юбилейной в Пскове из-за нарушения правил проезда перекрестка. ФОТО
10.02.2021, 12:140 Большинство участников опроса ПЛН выступают против мата в соцсетях 10.02.2021, 12:100 Приставы арестовали автомобиль пушкиногорца за долги по алиментам 10.02.2021, 12:093 Смертность в Псковской области за год вдвое превысила рождаемость 10.02.2021, 12:021 Главу сети регштабов Навального объявили в международный розыск
10.02.2021, 11:560 Самые дорогие подарки к Дню влюбленных покупают холостяки до 34 лет - опрос 10.02.2021, 11:450 Общественный пресс-центр ПЛН: Инвестиции в Псковскую область в эпоху коронакризиса 10.02.2021, 11:350 Псков вошел в топ-5 популярных железнодорожных направлений на 23 февраля 10.02.2021, 11:330 Два социально значимых объекта отремонтируют в Тямше в партнерстве с бизнесом
10.02.2021, 11:160 «Подстрочник»: О судьбе рынков и ярмарок в Пскове 10.02.2021, 11:122 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 146 10.02.2021, 11:070 Три предприятия Псковской области вошли в сотню лучших семейных компаний 10.02.2021, 11:000 Житель Дедовичей избил женщину за отказ в интиме, обокрал квартиру и попал за решетку
10.02.2021, 10:570 К 2024 году почти половину дорог в Псковской области приведут в нормативное состояние 10.02.2021, 10:460 Мероприятия ко дню памяти Пушкина проходят во всех районах Псковской области 10.02.2021, 10:440 Фальшивые банкноты нашли полицейские в финучреждении Пскова 10.02.2021, 10:437 Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса»
10.02.2021, 10:340 Интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидировали псковские полицейские 10.02.2021, 10:270 Псковские пенсионеры могут посетить онлайн-уроки финансовой грамотности 10.02.2021, 10:220 В Великих Луках задержали находившегося в розыске алиментщика 10.02.2021, 10:140 Небольшой снег ожидается ночью в большинстве районов Псковской области
10.02.2021, 10:030 Два дома сгорели в Псковской области из-за короткого замыкания 10.02.2021, 09:570 11 нарушителей пограничного режима задержали на Псково-Чудском водоеме 10.02.2021, 09:543 Минсельхоз просит пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле 10.02.2021, 09:471 В Пскове военнослужащий-мошенник лишился свободы и звания
10.02.2021, 09:350 Автомобиль горел на улице Юбилейной в Пскове 10.02.2021, 09:250 Экстрасенс-мошенница обманула бежаницкую пенсионерку 10.02.2021, 09:140 Созвездия на февральском небе запечатлели в Псковской области 10.02.2021, 09:000 Эксперт рассказала, кому нельзя носить респиратор для защиты от COVID-19 без согласия врача
10.02.2021, 08:491 «Псковские тепловые сети» помогли отремонтировать магистральную трассу Минобороны 10.02.2021, 08:351 В Великобритании нашли «вызывающую беспокойство» мутацию коронавируса 10.02.2021, 08:230 Нуждающийся в медпомощи молодой человек пропал в Стругах Красных 10.02.2021, 08:110 Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на COVID-19
10.02.2021, 07:550 В Госдуме изумились претензиям прибалтийских стран о правах человека 10.02.2021, 07:430 В Гдове нашли школьника, подозреваемого в развращении детей по всей России 10.02.2021, 07:300 Социальную рекламу в интернете предлагают сделать обязательной 10.02.2021, 07:120 В Псковской области за сутки коронавирус подтвердился у 76 человек
10.02.2021, 06:570 Дню памяти Пушкина в Псковской области посвятят экскурсии, спектакль и выставку 09.02.2021, 23:3317 Зампредседателя «Яблока» Иваненко жестко раскритиковал Шлосберга 09.02.2021, 22:193 Минздрав включил пожилых в приоритетную группу вакцинации от COVID-19 09.02.2021, 22:033 Летевший в Псков самолет благополучно сел после срабатывания датчика неубранного шасси
09.02.2021, 21:561 Первый российский регион отменил обязательное ношение масок 09.02.2021, 21:440 В Пскове наградили группу волонтеров 09.02.2021, 21:303 Число безработных в России с декабря снизилось на 300 тысяч 09.02.2021, 21:170 Для боящихся летать пассажиров придуман новый способ избежать стресса при полете
09.02.2021, 21:121 Вице-губернатор Осипов проконтролировал строительство газовой котельной в Острове-3 09.02.2021, 21:057 Российским судьям посоветовали не писать в соцсетях о политике 09.02.2021, 20:492 ВОЗ исключила сценарий заражения коронавирусом напрямую от летучих мышей 09.02.2021, 20:430 Руководители «Экопрома» обсудили вопросы по сбору и вывозу ТКО в Усвятском районе
09.02.2021, 20:270 Свято-Тихоновские православные педагогические чтения проходит в Великих Луках 09.02.2021, 20:150 Служба по управлению объектами ЮНЕСКО приступила к работе в Псковской области 09.02.2021, 20:020 Псковичам расскажут о древнерусской литературе 12 февраля 09.02.2021, 19:590 Ресторанный рынок России рухнул на 20,7%
09.02.2021, 19:500 В Совете Федерации поддержали закон о бессрочном продлении льгот сиротам 09.02.2021, 19:480 В Пскове и Псковском районе выплату из средств маткапитала получают почти 1300 семей 09.02.2021, 19:313 В Сети появилось фото Лукашенко без усов 09.02.2021, 19:230 Областная библиотека приглашает псковичей на концерт «Гусли-лебеди»
09.02.2021, 19:120 Участвовать в заседаниях суда можно будет дистанционно 09.02.2021, 19:052 Олег Брячак обсудил с псковским отделением партии «За правду» план совместной работы 09.02.2021, 18:562 Скандал в благородном семействе 09.02.2021, 18:540 До 23 градусов мороза обещают псковские синоптики 10 февраля
09.02.2021, 18:481 Центр управления регионом в Псковской области попал в топ-10 по числу обращений 09.02.2021, 18:401 Создатель «Луки-парка» не видит препятствий для реализации инвестпроектов в регионе 09.02.2021, 18:320 Помощь в борьбе с мошенниками обернулась для псковича кредитами почти на 2 млн рублей 09.02.2021, 18:242 Укомплектованность врачами новой больницы в Пскове составляет 80%
09.02.2021, 18:120 Роскомнадзор запустил приложение для сбора жалоб на запрещенный контент 09.02.2021, 18:091 Реплика Донецкого: Цена свидания на фоне 90-х 09.02.2021, 18:010 Девять лет дали россиянину за попытку ограбления банка с помощью игрушки Lego 09.02.2021, 17:560 В Псковских теплосетях рассказали, протекают ли трубы по выходным
09.02.2021, 17:480 Около 250 прививок от COVID-19 в день делают в Порхове 09.02.2021, 17:390 В России возбудили уголовное дело в отношении сети H&M 09.02.2021, 17:3010 Отложенная смерть может ждать выздоровевших от коронавируса 09.02.2021, 17:232 Инвестор - вандалам в Великих Луках: Жаль, что вы пришли с топором в парк
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.