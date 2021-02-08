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Интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидировали псковские полицейские

Псковские полицейские ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Деятельность группы, которая занималась сбытом наркотических средств на территории ряда регионов России, пресекли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД. «В результате успешно проведенной спецоперации задержаны четверо участников организованной преступной группы, в том числе и главные фигуранты», - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, ранее не судимые граждане в возрасте от 22 до 30 лет переехали из Центрального и Уральского округов для получения незаконного заработка. Злоумышленники распространяли наркотические средства бесконтактным способом, посредством «тайников-закладок», в различных районах Псковской области и других регионах страны, используя интернет-магазин и мессенджеры.

Установлено, что между членами группы были четко распределены роли при осуществлении противоправной деятельности. Так, фасовщик получал крупные партии наркотиков, хранил их и фасовал, курьеры-закладчики оборудовали тайники с «розничными» партиями наркотиков, а оператор, он же организатор интернет-магазина, принимал заказы от клиентов и координировал действия других членов группы, уточнили в УМВД.

В ходе обысков полицейские изъяли у задержанных наркотики синтетического и растительного происхождения общей массой более 140 граммов, а также электронные весы и упаковочные материалы для расфасовки наркотических средств. Изъятое направлено для проведения экспертизы. Кроме того, оперативники ликвидировали 13 «тайников».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.