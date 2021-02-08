Происшествия

Фальшивые банкноты нашли полицейские в финучреждении Пскова

Фальшивые банкноты изъяли полицейские в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, тысячерублевая и пятитысячная купюры с признаками подделки обнаружены в одном из финансовых учреждений города.

По данному факту возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

В связи с этим полиция напоминает алгоритм действий при выявлении фальшивых денег:

• Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.

• Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление.

• Если вы обнаружили поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).

• Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.

• В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.

• Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.