Происшествия

Острович получил условный срок за призывы к экстремизму

40-летний житель Островского района получил условное лишение свободы за публичные призывы к экстремизму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С 31 марта по 27 апреля 2020 года мужчина публично призывал к осуществлению экстремисткой деятельности, размещая соответствующие публикации в социальной сети «ВКонтакте», чтобы воспрепятствовать законной деятельности государственных органов.

Островский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Приговор суда пока не вступил в законную силу.